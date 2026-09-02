Arm Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Arm

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 233,55 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'124 Punkten steht. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 229,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 401'985 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 93,77 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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