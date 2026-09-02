Arm Aktie News: Arm am Nachmittag im Minus

Die Arm-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 232,62 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'135 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Arm-Aktie ging bis auf 230,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 234,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 128'100 Stück.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 48,60 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 57,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.29 Mrd. USD gegenüber 1.05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur

Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen

Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher