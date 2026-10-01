Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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01.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm macht am Donnerstagabend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 291,71 USD zu.
Das Papier von Arm konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 291,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'521 Punkten steht. Bei 297,12 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 293,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 431'220 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 55,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,03 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. Arm dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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