Arm Aktie News: Arm am Abend leichter

Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 234,51 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'059 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 229,40 USD. Bei 233,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 424'344 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 92,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 57,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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