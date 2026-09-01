Arm Aktie News: Arm am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,4 Prozent auf 231,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'125 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 229,40 USD. Bei 233,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193'293 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 48,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 131,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 10.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur

Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen

Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher