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05.11.2026 18:32:23
Arm Holdings Stock Plunges 11%
(RTTNews) - Arm Holdings plc (ARM) is down 11.36 percent, losing $21.79 to $170.01 on Thursday. The decline follows the company's second-quarter results, which showed net earnings falling to $130 million, or $0.12 per share, from $238 million, or $0.22 per share, a year earlier. However, adjusted earnings reached $566 million, or $0.52 per share. Revenue increased 27.1 percent to $1.443 billion from $1.135 billion.
The stock is currently trading at $170.01, compared with the previous close of $191.80 on the Nasdaq. It opened at $171.93 and recorded a day's range of $163.13 to $175.83. Trading volume stands at approximately 8.30 million shares, above the average volume of 4.87 million shares.
Arm Holdings has a 52-week trading range of $100.02 to $452.70. For the third quarter of fiscal 2027, the company expects revenue of approximately $1.54 billion, with a range of $50 million above or below that estimate. It also projects adjusted fully diluted earnings per share of $0.56, plus or minus $0.04.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meritor Inc.
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Analysen zu Meritor Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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