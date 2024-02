Arm-Aktie mit Kurssprung: Arm-Aktien erzielen in nur drei Handelstagen einen Zuwachs von mehr als 100 %

Der KI-Boom katapultiert die Titel des Chip-Entwicklers derzeit in schwindelerregende Rekordhöhen. Der Kurs stieg an der NASDAQ zuletzt noch um 29,30 Prozent auf 148,97 US-Dollar.

In der Spitze hatten die Papiere mit 164 Dollar sogar um mehr als 42 Prozent zugelegt und damit in nur drei Handelstagen, seit der Konzern in der vergangenen Woche mit seinem Zahlenwerk und Ausblick die Anleger überzeugt hatte, einen Zuwachs von 113 Prozent erzielt. Der Handelsumsatz mit Arm-Papieren war zum Wochenauftakt sechsmal so hoch wie der durchschnittliche Umsatz in den vergangenen drei Monaten.

Der KI-Hype um Konzerne wie Nvidia erfasse nun auch Arm mit ebensolchem Schwung, sagte ein Händler. Arm sei keine reine KI-Aktie, aber Arm habe eine entsprechende Sparte. Das treibe den Kurs im KI-Boom in die Höhe.

/ajx/he

NEW YORK (awp international)