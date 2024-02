Arm-Aktie begibt sich vorbörslich auf Erholungskurs: Jüngste Korrektur als günstige Einstiegsmöglichkeit?

• Arm-Aktie nach Abschlägen wieder im Aufwärtstrend• Macht KI-Hype Arm-Aktie zu neuem "Hot-Stock"?

Die Aktien von Arm Holding verzeichnen heute im vorbörslichen NASDAQ-Handel eine beeindruckende Erholung um zeitweise 6,32 Prozent auf 127,56 US-Dollar, nachdem sie gestern den schlimmsten Tag seit ihrem IPO Mitte September erlebt hatten. Die gestrige Meldung über den Rückgang von Arms Aktienwert um mehr als 19 Prozent löste eine Welle der Besorgnis aus, da das Unternehmen zuvor in den vorangegangenen Sitzungen kräftige Gewinne verzeichnet hatte.

Arm-Aktie im Dienstagshandel unter grossen Druck

Der Rückgang der Arm-Aktien am Dienstag war der grösste prozentuale Verlust an einem Tag seit fünf Monaten, seitdem das Unternehmen wieder an die Börse gegangen ist. Zuvor hatte Arm noch nie einen zweistelligen prozentualen Rückgang an einem einzelnen Handelstag verzeichnet.

Der Auslöser für den gestrigen Einbruch war eine allgemein schwache Entwicklung an den Märkten, insbesondere bei Technologieaktien. Trotz des Rückgangs am Dienstag beläuft sich der Börsenwert von Arm noch auf über 153 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu ist Arm im Chip-Sektor mehr wert als Unternehmen wie Micron Technology und Analog Devices, die jeweils etwas über 90 Milliarden US-Dollar wert sind.

KI-Hype bringt Arm-Bilanz Schub - neuer Hot-Stock?

Die positiven Finanzergebnisse und die Prognose von Arm in der vergangenen Woche überraschten die Wall Street positiv und deuteten darauf hin, dass das Unternehmen vom starken Interesse an künstlicher Intelligenz profitierte. Das Interesse der Anleger an Arm als potenziellem nächsten Hot-Stock im Bereich künstlicher Intelligenz spiegelte die jüngsten Bewegungen von NVIDIA und anderen Unternehmen wider, die mit dem AI-Boom verbunden sind.

Die Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass trotz der vorherigen explosiven Gewinne die Bewertung nicht ausser Acht gelassen werden sollte. Die jüngste Abkühlung der Arm-Aktie könnte daher als eine notwendige Korrektur angesehen werden, um die Bewertung mit den Fundamentaldaten in Einklang zu bringen.

Redaktion finanzen.ch