Arlandastad Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Arlandastad Group Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arlandastad Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 91.0 Millionen SEK im Vergleich zu 77.0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch