ARKO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ARKO lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch