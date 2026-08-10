ARKO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ARKO hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.35 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch