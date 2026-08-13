Arkade Developers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arkade Developers veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arkade Developers 1.55 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1.49 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch