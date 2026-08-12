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12.08.2026 06:37:00
ARK Restaurants gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ARK Restaurants hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.960 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.50 Prozent auf 40.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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