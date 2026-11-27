Arizona Eagle Mining äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch