Arisz Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arisz Acquisition liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arisz Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.12 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Arisz Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 62.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch