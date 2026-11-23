Arisz Acquisition lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79.12 Prozent zurück. Hier wurden 37.7 Millionen USD gegenüber 180.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch