Arista Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arista Networks hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 63.09 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arista Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 30.69 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5’485.78 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 3’066.63 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch