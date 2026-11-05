Arista Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arista Networks hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.31 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.66 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch