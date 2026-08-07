Arista Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arista Networks hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.95 USD gegenüber 0.700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.04 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch