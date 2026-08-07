Arista Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arista Networks liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arista Networks die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Arista Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46.15 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.73 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4’277.07 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 68.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2’532.71 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch