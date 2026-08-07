Arisinfra Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arisinfra Solutions hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.540 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.91 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.12 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch