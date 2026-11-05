Arisinfra Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arisinfra Solutions liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arisinfra Solutions die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.53 INR. Im Vorjahresviertel hatte Arisinfra Solutions 2.00 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch