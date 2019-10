ArisGlobal lance une solution de suivi de la littérature complète et automatisée qui améliore la pharmacovigilance

LifeSphere® LitPro aide les responsables des informations médicales à se conformer aux exigences de suivi de la littérature avec une rapidité et une précision accrues

MIAMI, 7 octobre 2019 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, le fournisseur visionnaire de solutions technologiques automatisées au secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de LifeSphere® LitPro (LSLP), la première et seule solution du secteur des sciences de la vie à automatiser efficacement toutes les étapes du processus de suivi de la littérature médicale (SLM) requis par la plupart des agences règlementaires. Du suivi de la littérature au triage des événements indésirables découverts, LSLP va au-delà des capacités de toutes les autres solutions SLM dans le secteur des sciences de la vie. Comme la solution est indépendante du système, elle peut être utilisée soit dans le cadre de la plateforme cognitive LifeSphere Safety d'ArisGlobal, soit séparément avec l'intégration clé en main d'autres systèmes et produits de base de données de sécurité tels que l'outil actuel de recherche de la littérature de la société.

« La solution LifeSphere® LitPro a été conçue pour offrir aux détenteurs d'une autorisation de marketing une solution automatisée, efficace et performante pour mieux répondre aux exigences règlementaires et renforcer globalement la pharmacovigilance », a déclaré Dr. Aman Wasan, vice-président, Global Pharmacovigilance and Global Client Partners Group. « Elle est entièrement configurable pour répondre aux changements des exigences de suivi et de recherche de la littérature, ce qui rassure les entreprises sur leur conformité et leur état de préparation futur. »

En fonction des critères de recherche fournis, LSLP identifie et extrait toute la littérature pertinente de référentiels de littérature tels qu'Embase, MEDLINE, PubMed, HubMed, ainsi que d'autres. LSPL réalise alors une double vérification des abstracts afin d'identifier les abstracts nouveaux/pertinents, numérise cette littérature, et effectue une revue et une évaluation en utilisant un traitement de langage naturel pour déterminer si une relation existe entre un évènement et un produit médicinal. Lorsqu'une relation est déterminée, toutes les données clés sont extraites automatiquement et envoyées en aval où un nouveau cas est créé automatiquement sur la base d'une analyse de la recherche, et puis trié au sein du système de sécurité de prédilection du détenteur de l'autorisation de marketing.

Tout au long de ce processus, LSLP progresse grâce à un apprentissage automatique continu de sorte que les interventions manuelles initiales, telles que la revue et les ajustements de l'utilisateur pour ajouter du contenu, diminuent progressivement pour réduire encore plus l'intervention manuelle des organisations et les informer en temps opportun des évènements indésirables.

LSLP est une solution cloud partagée pilotée par Amazon Web Services (AWS), un partenaire ArisGlobal. Les clients n'ont plus besoin de soutenir et de maintenir un serveur ou une infrastructure sur site.

Apprenez-en plus : Pour en savoir plus sur LSLP, visitez : https://www.arisglobal.com/produits/LSLP/

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est la société technologique visionnaire qui transforme la manière dont la plupart des entreprises des sciences de la vie les plus performantes actuellement développent des percées et commercialisent de nouveaux produits. La plateforme technologique cognitive ArisGlobal LifeSphere® intègre des capacités d'apprentissage machine pour automatiser les fonctions fondamentales du cycle de vie des produits. Conçue avec notre expertise approfondie et une perspective sur le long terme qui englobe plus de 30 ans, notre plateforme cognitive fournit des données exploitables, améliore l'efficacité, garantit la conformité et réduit le coût total de propriété via la mutualisation.

Le siège d'ArisGlobal est situé aux États-Unis et la société dispose de bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine.

Visitez arisglobal.com ou suivez ArisGlobal sur LinkedIn et Twitter .

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpg

Contacts :