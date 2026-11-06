Aris Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aris Mining hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.45 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 413.6 Millionen CAD gegenüber 355.5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch