Arihant Tournesol präsentierte Quartalsergebnisse

Arihant Tournesol hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.58 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch