Arihant Foundations Housing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arihant Foundations Housing lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 22.39 INR gegenüber 17.95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Arihant Foundations Housing im vergangenen Quartal 1.34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arihant Foundations Housing 825.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch