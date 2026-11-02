Arihant Capital Markets verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arihant Capital Markets präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.91 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.26 INR je Aktie erzielt worden.

Arihant Capital Markets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 761.3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 573.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch