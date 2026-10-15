ARIGATOU SERVICES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARIGATOU SERVICES hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 204.90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 138.56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

ARIGATOU SERVICES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch