Aries Agro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aries Agro hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 19.44 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aries Agro 15.39 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.87 Prozent auf 2.47 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch