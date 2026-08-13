Aries Agro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aries Agro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.71 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.61 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.88 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch