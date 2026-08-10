Ariake Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ariake Japan hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 65.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 73.85 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch