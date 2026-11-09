Ariake Japan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ariake Japan lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59.73 JPY gegenüber 55.74 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch