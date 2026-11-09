ARGO GRAPHICS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ARGO GRAPHICS hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30.74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ARGO GRAPHICS 25.81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch