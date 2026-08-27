Argenta Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Argenta Silver lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch