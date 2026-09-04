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04.09.2026 06:37:00
Argan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Argan liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Argan die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3.76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.50 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Argan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 384.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 237.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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