Argan Aktie 1714464 / US04010E1091
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03.09.2026 04:54:57
Argan, Inc. Reports Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $53.30 million, or $3.76 per share. This compares with $35.28 million, or $2.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 61.5% to $383.98 million from $237.74 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.30 Mln. vs. $35.28 Mln. last year. -EPS: $3.76 vs. $2.50 last year. -Revenue: $383.98 Mln vs. $237.74 Mln last year.
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