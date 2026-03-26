Argan Aktie 1714464 / US04010E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.03.2026 21:42:10
Argan, Inc. Reports Advance In Full Year Bottom Line
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) revealed earnings for its full year that Increased, from last year
The company's earnings came in at $49.212 million, or $3.47 per share. This compares with $31.369 million, or $2.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $262.050 million from $232.474 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $49.212 Mln. vs. $31.369 Mln. last year. -EPS: $3.47 vs. $2.22 last year. -Revenue: $262.050 Mln vs. $232.474 Mln last year.
Nachrichten zu Argan Inc
|
25.03.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)