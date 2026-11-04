Arfin India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arfin India hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.28 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch