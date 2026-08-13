Arfin India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arfin India liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arfin India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.24 INR. Im letzten Jahr hatte Arfin India einen Gewinn von 0.060 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.13 Milliarden INR – ein Plus von 95.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arfin India 1.09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch