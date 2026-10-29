Arex Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arex Industries veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.52 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.78 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Arex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 147.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13.52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch