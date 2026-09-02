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02.09.2026 06:37:00
Ares Strategic Mining legte Quartalsergebnis vor
Ares Strategic Mining präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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