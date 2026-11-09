Ares Commercial Real Estate stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ares Commercial Real Estate hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ares Commercial Real Estate 0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.16 Prozent auf 32.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch