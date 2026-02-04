Ares Capital CorpShs Aktie 1955912 / US04010L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.02.2026 13:33:55
Ares Capital Corp. Profit Drops In Q1
(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $293 million, or $0.41 per share. This compares with $357 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, Ares Capital Corp. reported adjusted earnings of $0.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $793 million from $759 million last year.
Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $293 Mln. vs. $357 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.55 last year. -Revenue: $793 Mln vs. $759 Mln last year.
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Ares Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)