Arent informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arent hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 43.86 JPY gegenüber 12.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Arent im vergangenen Quartal 1.97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arent 982.4 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch