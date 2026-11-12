Arendals Fossekompani ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arendals Fossekompani ASA liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arendals Fossekompani ASA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.17 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.33 NOK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arendals Fossekompani ASA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 888.0 Millionen NOK im Vergleich zu 853.0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch