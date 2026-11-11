Arena Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arena Group lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 30.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch