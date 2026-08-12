Arena Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arena Group präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.2 Millionen USD – eine Minderung von 50.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 45.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch