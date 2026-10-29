Arealink stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arealink stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.02 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6.42 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch