Area Quest: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Area Quest hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Area Quest 2.25 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 627.4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 621.1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch