Area Quest präsentierte Quartalsergebnisse

Area Quest hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.44 JPY gegenüber 1.58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 639.8 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Area Quest 594.3 Millionen JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8.12 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Area Quest ein Gewinn pro Aktie von 7.00 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1.82 Prozent auf 2.52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch